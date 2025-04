Jundiaí tem queda de casos de dengue, covid-19 e H1N1 neste ano

Em Jundiaí, doenças virais tiveram queda neste início de ano em relação mesmo período do ano passado. De acordo com a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), o município teve, neste ano, até o momento, em comparação com o mesmo período do ano passado, queda de 68,8% nos registros de dengue, 51,5% de covid-19 e 75% de H1N1.

Até o momento neste ano, foram 3.885 casos de dengue, com um óbito confirmado e três aguardando resultado. No ano passado, de janeiro a abril, foram 12.461 casos de dengue e oito mortes pela doença. Quanto à covid-19, foram 32 casos neste ano, ante a 66 no ano passado. H1N1 teve dois casos neste ano e oito no início de 2024.

Por outro lado, outras doenças tiveram alta. É o caso da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), geralmente causada por vírus que atingem o sistema respiratório, e aumentou 0,6%, com 161 casos neste ano e 160 no ano passado. Em 2024, no início do ano, a UGPS informa que não foram casos de bronquiolite, geralmente causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Já neste ano, foram oito registros, embora, só entre crianças, o JJ tenha noticiado número bem mais alto de casos. Tanto em 2024 quanto em 2025, não houve registros de febre maculosa entre janeiro e abril no município.