Homem é preso por agressão contra a irmã e o cunhado

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e violência doméstica contra sua irmã e seu cunhado. A prisão foi feita por policiais militares e o caso aconteceu nesta quarta-feira (23), no Jardim América, em Várzea Paulista.

A PM foi acionada para atender ocorrência de briga familiar. No local, um casal (ela de 43 anos e ele de 47), estava assustado, alegando que haviam sido agredidos pelo irmão dela - o marido, inclusive, estava com um ferimento no olho, causado por um soco dado pelo irmão dela.

Para evitar que o casal fosse ainda mais agredido, o filho saiu em defesa dos pais e agrediu o tio, arrancando-lhe um dente com um soco.