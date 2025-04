Acompanhe Paulista x União Barbarense pela Rádio Difusora

O Paulista dá a largada na grande final da 4ª Divisão do Campeonato Paulista hoje (23), contra a União Barbarense, às 20h30, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, pelo jogo de ida. Após conquistar o acesso, o Galo agora briga pelo seu segundo troféu consecutivo. A Rádio Difusora Jundiaí (810 AM e aplicativos) transmite a partida, a partir das 19h30, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

