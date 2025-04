Defesa Civil emite alerta de fortes chuvas em Jundiaí

A Defesa Civil de Jundiaí emitiu um alerta para a previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, com risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo entre esta quinta-feira (24) e sexta-feira (25). As precipitações podem chegar a 100 mm no acumulado das próximas 48 horas.

Segundo o órgão, as instabilidades são provocadas por um sistema de baixa pressão no interior do continente, a presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera e a passagem de uma frente fria pelo oceano, nas proximidades do litoral paulista.

De acordo com a Defesa Civil estadual, as regiões com maior risco são Jundiaí, Campinas, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Sorocaba e São José dos Campos.