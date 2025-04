12ª edição do Dia Verde e Azul será no dia 8 de maio

A Prefeitura de Itupeva realiza, no dia 8 de maio, das 8h às 12h, a 12ª edição do Dia Verde e Azul, uma iniciativa voltada à conscientização e ao descarte ambientalmente correto de embalagens de agrotóxicos e fertilizantes. A ação será na Rua da Mina, nº 50 - Centro, em frente ao setor de ambulância.

O evento é promovido pela Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, em parceria com a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (ADIAESP) e com o apoio do Grupo Foga e da De Marchi Indústria e Comércio de Frutas.

Produtores rurais podem entregar embalagens vazias que, ao serem descartadas de forma adequada, evitam a contaminação do solo, da água e de áreas produtivas, contribuindo diretamente para a preservação ambiental.