Polícia apreende 90 tijolos de maconha após perseguição

Policiais militares rodoviários apreenderam 90 tijolos de maconha após perseguição a um traficante, no final da noite desta segunda-feira (21), na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva. O criminoso conseguiu fugir por uma área de mata após abandonar o carro com as drogas.

Os policiais participavam da Operação Direção Segura, quando, no km 077 da pista Sul, deram ordem de parada para um veículo Fox.

O condutor não respeitou e deu início à fuga e perseguição, que acabou poucos quilômetros depois, quando ele parou no acostamento, abandonou o carro e fugiu pela área de mata.