Paulista abre venda de ingressos para primeiro jogo da final

CASA CHEIA

Com o objetivo de conquistar o acesso à A3 cumprido, após vencer o Nacional por 3 a 0 (4 a 1 no agregado) na semifinal da Série A4, a torcida jundiaiense fez questão de comparecer em peso à partida e registrou o maior público do Estádio Dr. Jayme Cintra desde 2008.

8929 torcedores estiveram presentes no confronto da semifinal. Com isso, a partida entrou para o hall dos 100 maiores públicos da história do Jayme Cintra, permanecendo na 67ª posição. Os dados são do historiador Ivan Gottardo e conta com dados completos desde os anos 1957, quando o Galo começou a jogar no atual local.