Corredor Dom Pedro tem fluxo de veículos 8,6% acima do esperado

O Corredor Dom Pedro de rodovias teve a passagem de quase 970 mil veículos durante o feriado prolongado com as celebrações de Páscoa e Tiradentes. O alto volume de tráfego foi verificado entre quinta-feira (17) e o fim da noite de segunda-feira (21) e foi 8,6% acima do previsto inicialmente pela Concessionária Rota das Bandeiras.

Somente a rodovia D. Pedro I (SP-065) contou com a passagem de 693 mil veículos. A via registrou trânsito intenso tanto na saída quanto no retorno do feriado, com pontos de lentidão sobretudo no trecho entre Itatiba e Atibaia.

Na região de Jundiaí, a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) recebeu 128 mil motoristas nos cinco dias de Operação Especial, enquanto a Romildo Prado (SP-063) contou com a passagem de 30 mil automóveis. Na região de Campinas, a Prof. Zeferino Vaz (SP-332) teve fluxo de 128 mil veículos.