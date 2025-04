Ladrão furta bike em supermercado em Jundiaí

Um homem foi preso por guardas municipais, suspeito de furtar uma bicicleta em um supermercado na avenida União dos Ferroviários, neste domingo (20), em Jundiaí.

A GM foi acionada para atendimento de ocorrência de furto em supermercado, mas, quando os agentes chegaram, o ladrão já havia fugido com a bicicleta vítima.

Durante patrulhamento pela mesma avenida, e já com as características do bandido e da bike, os guardas se depararam com um suspeito. Ao receber ordem de parada, o homem abandonou a bicicleta e tentou fugir a pé, mas foi perseguido e detido.