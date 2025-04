Diocese realiza missa em sufrágio da alma do Papa Francisco

A Diocese de Jundiaí publicou, em seu site, um comunicado oficial sobre o falecimento do Papa Francisco. Confira na íntegra:

"A Diocese de Jundiaí recebeu com grande pesar a notícia do falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco.

O Bispo Diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, convida todo o clero, os religiosos, seminaristas e fiéis a se unirem em oração pelo descanso eterno do Santo Padre.