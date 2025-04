CECE Léo Nogueira recebe atividades esportivas e tem alta demanda

A quadra poliesportiva do CECE Léo Nogueira, no bairro Medeiros, já está funcionando e vem sendo utilizada tanto pela população, por meio de agendamentos, quanto para as aulas regulares promovidas pela Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL). Atualmente, são oferecidas aulas de futsal e vôlei.

Desde a abertura das inscrições a procura pelo uso da quadra tem sido intensa, restando apenas o horário das 18h às 19h15 para agendamentos.

As aulas de vôlei acontecem as segundas e quartas-feiras: