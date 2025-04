Taxista idoso leva 'gravata'' durante corrida e é assaltado

A vítima estava de serviço quando foi solicitada por três homens para uma corrida até o bairro da Pedreira. Chegando no local, um dos criminosos aplicou uma gravata no taxista, enquanto os demais vasculharam o carro atrás de dinheiro e outros itens de valor.

Um taxista de 70 anos foi agredido com uma 'gravata' durante um assalto na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, em Cabreúva, neste sábado (19). Os bandidos levaram dinheiro, cartões e maquininha de cartões. Após a vítima registrar Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi informada das características dos criminosos e saiu a caça, conseguindo prender três suspeitos.

Depois do BO registrado a PM recebeu as características dos assaltantes, sendo que as equipes localizaram três suspeitos em uma fazenda. Dois deles foram presos imediatamente, mas um deles correu. Ele foi perseguido e também acabou preso.

Com eles foi localizado um simulacro de arma de fogo, dinheiro e os cartões da vítima.

Conduzidos ao Plantão Policial, eles foram presos em flagrante por roubo.