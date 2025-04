Nova linha do Pq. da Cidade e Mundo das Crianças tem alta procura

Lançada em caráter experimental no dia 1º de março, a linha especial 310, que opera aos finais de semana e feriados com destino ao Parque da Cidade e ao Mundo das Crianças, já transportou 2.944 passageiros, confirmando a demanda da população por mais opções de mobilidade para os espaços de lazer da cidade.

Com saída do Terminal Vila Arens, a linha passa por pontos estratégicos como o Terminal Hortolândia, o Jardim Botânico, o Espaço Expressa e o Centro Esportivo Sororoca, proporcionando mais alternativas de deslocamento. A adesão expressiva do público reforça a importância da ação e deve contribuir para a consolidação da linha de forma definitiva.

A iniciativa da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) tem como objetivo facilitar o acesso da população a esses dois importantes pontos turísticos e de convivência da cidade, promovendo o transporte público como alternativa prática, segura e sustentável para os momentos de lazer.