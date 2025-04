Saiba diferenciar e evitar doenças respiratórias durante o outono

Com a chegada de temperaturas mais amenas provocadas pelo outono, alguns sintomas podem surgir e causar dúvidas sobre com qual doença respiratória o paciente está lidando. De acordo com especialistas do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE), cada condição deve ter atendimento adequado.

Veja as doenças de outono

Alergias e os “ites”, como crises de rinite, sinusite, faringite: por conta da maior concentração de poeira e poluentes no ar, ocorrem com mais frequência os quadros alérgicos neste período do ano. As mucosas ficam ressecadas e há aumento de crises de rinite, sinusite, faringite e asma.

O que difere as doenças é que a rinite é uma inflamação de crises alérgicas que acomete o nariz. Já a asma é uma doença inflamatória crônica que ataca o sistema respiratório, especialmente, os brônquios. A faringite, bem como a sinusite, são infecções que podem ser causadas por vírus e bactérias e não só uma simples alergia, inflamando a faringe e os seios da face, respectivamente.