Procurado da Justiça é capturado dentro de adega em Jundiaí

Um homem procurado pela Justiça com mandado de prisão em aberto por lesão corporal foi capturado por guardas municipais de Operações com Cães, nesta sexta-feira (18), dentro de uma adega, no bairro Vila Comercial, em Jundiaí.

Os GMs Patriota, De Castro, Willians Tavares, supervisionados pelo subinspetor Cristiano estavam em patrulhamento, quando foram informados via Central de Operações Táticas (COT), que um criminoso procurado da Justiça estava circulando de moto pelo bairro.

Os agentes passaram a rondar com vistas para localizá-lo, e se depararam com a motocicleta dele estacionada em frente a uma adega. Eles então desembarcaram e entraram no estabelecimento, onde localizaram o alvo.