Biblioteca exibe obras de animação neste sábado (19)

Serão exibidas as seguintes obras: “Panapanã” (direção: Matheus Marins – Quadro a Quadro, Stop Motion e Motion Design – 2022 – Rio de Janeiro (RJ)), “Quando a Chuva Vem?” (direção: Jefferson Batista – Stop Motion – 2019 – Curitiba (PR)), “Mitos Indígenas em Travessia” (direção: Julia Vellutini e Wesley Rodrigues – 2D – 2019 – Aldeia Afukuri (MT), Aldeia São João (Javaé) (TO) e Aldeia São João (Kadiwéu) (MS)), “Tainá e a Chuva” (direção: Luísa Copetti – 2D e 3D – 2021, Rio de Janeiro (RJ)), “Maré Braba” (direção: Pâmela Peregrino – Stop Motion – 2023 – Porto Seguro (BA)), “Maréu” (direção: Nicole Schlegel – 2D Tradicional, stop motion, projeção em tecidos – 2023 – Rio de Janeiro (RJ)), “Mytikah Explora – Maria Sibylla Merian” (direção: Hygor Amorim e Recy Cazarotto – Cut-out, 3D – 2023 – São Carlos (SP)), “Monstros” (direção: estudantes da EMEF Juscelino Kubitscheck de Oliveira e Ponto de Cultura Animazul – Cut-out, Stop Motion – 2022 – Vitória (ES)).

Desta vez, a sessão em Jundiaí irá receber as exibições de obras que compuseram a Mostra Ambiental do ano passado. Trata-se de obras de artistas de diversos estados brasileiros, utilizando diversas técnicas de edição e produção, como Quadro a Quadro, Stop Motion, Motion Design, 3 D, entre outros.

A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebe neste sábado (19) a edição de abril das exibições gratuitas de obras que compuseram a última edição do Dia Internacional da Animação, realizado anualmente em outubro. Com entrada gratuita e classificação etária livre, a sessão começa às 12h30 e tem duração de cerca de uma hora.

Os grupos interessados e que necessitarem de tradução simultânea de Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou audiodescrição podem solicitar com antecedência junto à organização local do evento, por meio do e-mail m_a_cortez@yahoo.com.br.

As próximas sessões de exibições do evento na Biblioteca Municipal estão previstas para os dias 31 de maio, 12 e 26 de julho, 23 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro, 01 de novembro e 13 de dezembro. Confira os detalhes de cada sessão deste ano na Agenda Cultural.

A Biblioteca Municipal fica na avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4527-2110.