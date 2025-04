Agendamento organiza acesso aos complexos esportivos de Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), utiliza um sistema de agendamentos para cessão dos espaços esportivos para vários grupos, garantindo acesso mais democrático e organizado das quadras, campos e outros equipamentos destinados ao esporte.

Por meio do agendamento é possível solicitar o uso dos espaços, assegurando que cada vez mais a população possa utilizar os equipamentos esportivos disponíveis nos bairros.

“A prática esportiva traz benefícios à saúde física e mental e é uma ferramenta importante de convivência e cidadania. Nosso desafio é dar condições para assegurar a todos o uso do próprio público; porém, a demanda é maior do que os espaços e, por isso, fazemos um rodízio de dois em dois meses. Nosso compromisso é ampliar o acesso aos espaços e garantir que eles sejam utilizados com autonomia, com lideranças da própria comunidade do entorno”, destaca a gestora da UGEL, Rita Orsi.