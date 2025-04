Crianças se formam em Programa Bombeiro na Escola

O bombeiro Victor Henrique de Brito destacou a importância da proposta e o aprendizado mútuo que ela proporciona. “Foi uma experiência magnífica estar com essa turma. Vidas podem ser salvas quando colocamos em prática o que se aprende e o que se ensina”, afirmou.

Durante a cerimônia, os alunos receberam certificados, medalhas e realizaram um juramento, simbolizando o compromisso com os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto.

Duas turmas do 4º ano da CEMEB Professora Juvelita Pereira da Silva participaram, nesta quarta-feira (16), da formatura do Programa Bombeiro na Escola. A iniciativa tem como objetivo ensinar às crianças conceitos básicos da rotina de um bombeiro, além de orientações práticas de segurança para o dia a dia em casa e na comunidade.

O programa oferece orientações que vão desde a prevenção de pequenos acidentes domésticos até noções básicas de primeiros socorros e cuidados com situações comuns do cotidiano, como o uso correto do fogo, o manuseio de panelas e a atenção a locais sem guarda-corpo.

A cerimônia contou também com a presença da diretora de ensino, Gislene Cristiliane Santos, que destacou o envolvimento da comunidade escolar. “Ver o engajamento dos pais e a participação ativa das famílias mostra o quanto esse projeto ultrapassa os muros da escola”, ressaltou.

A mãe Danielle Guilhermino da Silva, de 31 anos, compartilhou como o programa impactou sua filha de 9 anos. “É um projeto muito interessante. Minha filha comentava sempre o que aprendia na aula e levava isso para nossas conversas em casa”, contou.