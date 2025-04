A Páscoa de todos nós

“Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem."

Esta frase dita em forma de prece para que Deus perdoasse a ignorância daqueles que o crucificavam, reflete e confirma uma exortação anterior de Jesus, quando instava a seus seguidores que amassem e perdoassem seus inimigos

Celebramos, com a comunidade cristã no mundo todo, mais uma Semana Santa.

Todos os seguidores das pegadas de Jesus, cada um dentro de seus princípios cristãos, nesta época do ano, celebram sua Vida, Morte e Ressurreição.

Há dois mil anos, seus ensinamentos continuam vivos. O Mestre fez das palavras uma força avassaladora, que contagiava a todos que o cercavam.

Ao dar confiança aos incrédulos, crença nos descrentes, tolerância e compreensão aos fracos de espírito, o Rabi da Galileia, sempre se serviu de exemplo.

Provou no silêncio de suas preces, que seu reinado era apenas o império dos simples, dos humildes. E que seu mundo não é aqui, mas sim, o reino dos céus.

Pregou exaustivamente o amor entre os seres humanos.

Jamais poderemos avaliar a profundidade de sua passagem entre nós. Jesus estava disposto ao sacrifício pela humanidade:

“Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres” (Mt. 26:39).

Sua decisão que anunciou aos seus seguidores: ”Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão a morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado; mas no terceiro dia ressurgirá” (Mt20. 18.19).

“Antes de Jesus ressuscitar, a condição dos apóstolos era de desânimo, medo e com uma mentalidade de fracasso. Não sabiam o que fazer e para onde ir. Quando Jesus ressuscitou, percebemos uma mudança radical que os discípulos passaram. Desta condição de medo e desânimo para uma condição de coragem, bravura e indo compartilhar as boas novas pelo mundo afora.” Portanto, a ressurreição de Cristo trouxe, também, não só a renovação de esperança aos discípulos, mas a todos nós que acreditamos na vida eterna. Estes são os acontecimentos da Paixão e da Páscoa.

A Paixão imorredoura de Cristo pela humanidade e a vitória da ressureição. A Páscoa é a oportunidade de revermos crenças, questionar ideologias e mudar atitudes.

Mais importante, como diria o mais sábio, não é a chegada, mas o caminho a ser percorrido, com dedicação e fé na vontade de Jesus. Em verdade a Páscoa traz em nossos corações a aproximação da gratidão a todos aqueles nos enchem a vida de alegria e solidariedade. Nossos queridos familiares, os adoráveis netos e os amigos de sempre. A santa crença da lembrança daqueles que já se foram, e nos esperam de abraços abertos para a vida eterna. Na Páscoa, celebramos a possibilidade de recomeçar em todas as áreas que falhamos. Que esta Páscoa seja celebrada, tão somente, pelo Amor que Jesus nos inspirou, ensinou e dedicou. Fique com Jesus! Uma abençoada Páscoa é o que desejo para você e para a sua família.

Guaraci Alvarenga é advogado (guaraci.alvarenga@yahoo.com.br)