Atividades marcam encerramento do Abril Azul em Itupeva

No próximo dia 26 o evento “Um Dia Atípico – +Interação, Menos Preconceito”, vai encerrar a programação do Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, com atividades no Cine Teatro Municipal e no Parque da Cidade de Itupeva, a partir das 14h.

Durante o evento, haverá apresentações culturais e participação de profissionais que atuam diretamente no acolhimento, desenvolvimento e acompanhamento das pessoas com deficiência e de seus familiares. No saguão do Cine Teatro, será montada exposições dos trabalhos desses profissionais.

A programação inclui ainda: