Médica perita detalha papel decisivo da perícia no caso Vitória

A investigação da morte trágica da adolescente Vitória Sousa, de 17 anos, teve um avanço decisivo com a conclusão de análises técnicas que identificaram traços biológicos da vítima tanto na moradia quanto no automóvel de Maicol Santos, principal investigado. Especialista comenta sobre o desfecho final do trabalho realizado pela perícia.

De acordo com os laudos divulgados, foram encontradas amostras de sangue de Vitória no batente da porta do banheiro da casa do suspeito e também em seu automóvel, o que reforça a hipótese de sua participação direta e solitária na ação criminosa. O exame necroscópico realizado pelo Instituto Médico Legal concluiu que a causa da morte foi hemorragia interna e externa provocada por lesões fatais.

Para a médica especialista em medicina legal e perícia médica, Caroline Daitx, os achados estão em consonância com avaliações anteriores feitas com base em princípios técnicos. "Já havia destacado anteriormente que, dadas as diferenças de força e estrutura física entre homem e mulher, é plenamente viável que um crime violento desse tipo seja executado por um único autor. Essa observação, alicerçada em parâmetros objetivos da medicina legal e da biomecânica, agora se confirma com os desdobramentos periciais e com o entendimento da própria autoridade policial", ressalta.