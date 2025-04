Veja onde Jundiaí terá interdições para procissões da Sexta Santa

A Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) de Jundiaí informa que, em virtude das celebrações da Semana Santa, diversas vias da cidade serão interditadas temporariamente nesta sexta-feira, 18 de abril de 2025. As interdições visam garantir a segurança dos fiéis durante as procissões e encenações religiosas.

Interdições Programadas e Horários

Parque do Colégio – 18h30

Procissão saindo da Paróquia Beato Frederico Ozanan (rua Augusto Trevisan, 161), passando pela rua do Retiro (do nº 1274 ao 2028), av. Dona Manoela L. Vergueiro, av. Comandante Videlmo Munhoz e rua Barão de Teffé, encerrando na Capela Nossa Senhora Auxiliadora.

Cecap – 18h30

Encenação da Paixão de Cristo saindo da Emeb Adelino Brandão e seguindo pela rua Uva Niagara (Morada das Vinhas) até o estacionamento em frente ao Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia.