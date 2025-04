Preso foge do DP de Campo Limpo e é capturado por GMs

Um homem suspeito de homicídio e que estava detido no Centro de Triagem da delegacia de Campo Limpo Paulista, fugiu enquanto aguardava audiência de custódia, nesta quarta-feira (16). Já do lado de fora, ele acabou detido e contigo por guardas municipais, sendo levado de volta ao DP.

De acordo com GMs que atenderam o caso, eles estavam patrulhando na lateral do Hospital de Clínicas - que fica ao lado da delegacia -, quando se depararam com um homem correndo em atitude suspeita. Logo atrás um policial civil o perseguia e solicitou ajuda aos guardas para deter o fujão.

Os GMs manobraram a viatura e foram atrás dele, conseguindo alcança-lo e detê-lo antes que entrasse em uma área de mata. De acordo com os GMs, ele não chegou a abordar ninguém e não estava algemado.