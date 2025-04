Fiscalização ganha reforços durante a Semana Santa

Com a chegada da Semana Santa e o aumento da procura por pescados nas feiras livres, varejões e pontos do Pesca Econômica no Município, a Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) reforçou a fiscalização das bancas do segmento. A iniciativa é mais uma das medidas com foco na garantia da qualidade do produto e do serviço oferecidos ao consumidor.

“O reforço da fiscalização neste período faz parte de uma série de ações que temos realizado com os permissionários para aprimoramento dos serviços e de aproximação com a Prefeitura. Entre as ações, promovemos no Paço Municipal na semana passada uma formação às equipes envolvidas sobre boas práticas e manipulação de pescados, legislação e condutas, antecipando a fiscalização ao longo da semana”, comentou o diretor do Departamento de Abastecimento da UGAAT, Ezequiel Melo.

Na banca de pescados da feira livre da Vila Jundiainópolis, os fiscais realizaram diversas ações, como medição da temperatura do local de armazenamento dos produtos, consulta dos preços afixados nas bancas, cobertura do solo da banca, entre outros. Não faltaram opções para os consumidores: cação, camarão, corvina, linguado, pescada branca, pacu, pintado, salmão, tainha e tilápia.