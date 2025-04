Câmara aprova projeto instituindo o Dia Municipal da Criatividade

O Projeto de Lei que institui e inclui no calendário municipal de eventos o dia 21 de abril como o Dia Municipal da Criatividade, Inovação e Economia Criativa foi aprovado por 15 dos 19 vereadores da Câmara Municipal de Jundiaí. Sob autoria do vereador Cristiano Lopes, o projeto tem como objetivo fomentar a criatividade e a inovação em diversas áreas do conhecimento e atuação, promovendo eventos, oficinas, palestras e atividades gratuitas abertas ao público.

O projeto foi incentivado devido ao World Creativity Day, evento que será realizado pela primeira vez em Jundiaí colocando o município na rota da economia criativa. Para o vereador e criador do projeto, poder reconhecer e aprovar o texto, é favorecer ainda mais o empreendedor, em especial o pequeno que faz da economia criativa sua fonte de renda. “Municipalizando ações é reconhecer e beneficiar o empreendedor, em especial o pequeno, a expandir seus negócios. É a economia criativa favorecendo a geração de renda para que os criativos não fiquem à sombra do assistencialismo”, lembra o vereador.

Entre os presentes na sessão realizada no dia 15 de abril estava a representante do Conselho Regional de Economia, Mara Rubia Domingues, que lembrou da importância do legislativo e executivo apoiarem o setor. “O conselho entende a importância de apoiar políticas públicas para fortalecer o seu movimento econômico. É um grande avanço que coloca Jundiaí como protagonista na pauta sobre economia criativa.”

De acordo com o texto do projeto, com o Dia Municipal da Criatividade e Inovação, Jundiaí poderá estabelecer parcerias com instituições de ensino, organizações da sociedade civil, empresas, startups, entidades culturais e demais agentes interessados na promoção de iniciativas relacionadas ao evento. Já o executivo poderá regulamentar esta lei, definindo diretrizes e mecanismos para a implementação das atividades e para o envolvimento da sociedade civil no evento.