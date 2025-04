Mulher leva soco no nariz por causa de mensagens no celular

Uma mulher sofreu lesão no nariz ao levar um soco dado pelo companheiro, na casa do casal, no bairro Jardim Harmonia, em Itatiba. De acordo com a vítima, ele a agrediu por ciúmes, após encontrar em seu celular mensagens das quais não gostou.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica. No local, fizeram contato com as partes e descobriram que o companheiro havia olhado o celular da vítima e não gostou do conteúdo das mensagens enviadas e recebidas por ela.

Teve início então a uma discussão, sendo que ele a agrediu com um soco no nariz.