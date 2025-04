Fatec de Jundiaí é destaque no Enade com nota de excelência

Cursos de quatro Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS) obtiveram notas de excelência no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2023, cujos resultados foram divulgados na última sexta-feira (11). Uma das unidades com destaque foi a Fatec Deputado Ary Fossen, de Jundiaí. A avaliação é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Os cursos superiores de tecnologia em Agronegócio, da Fatec Jales, e de Gestão Ambiental, da Fatec Jundiaí, conquistaram o conceito máximo, que é 5. Já os cursos de Radiologia, da Fatec Botucatu, e de Agronegócio, da Fatec São José do Rio Preto, alcançaram nota 4.

Embora o Enade seja o indicador mais conhecido, é o Conceito Preliminar do Curso (CPC) que dá uma visão mais abrangente da qualidade das formações oferecidas por faculdades e universidades. Os quatro cursos do CPS com melhores nota na avaliação também alcançaram excelência nesse quesito, com notas 4.