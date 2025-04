PM começa a distribuir novos coletes balísticos a agentes

A Polícia Militar começa nesta terça-feira (15) a distribuir novos coletes balísticos para os agentes. O investimento feito pelo Governo de São Paulo foi de mais de R$ 33,6 milhões para a aquisição de 17 mil coletes. A assinatura do contrato com a empresa Protecop, responsável por fornecer os equipamentos, aconteceu em janeiro.

Os equipamentos são do nível III-A — um dos graus mais altos de proteção permitido para a venda. Conforme o major Octacílio Fernandes, do Centro de Material Bélico da Polícia Militar, as especificações técnicas presentes na licitação preveem como parâmetro a norma de certificação internacional NIJ 0101.06, que segue o mais abrangente e rigoroso padrão para uma armadura corporal.

Essa norma prevê que, nos testes, sejam avaliados o tempo de duração do equipamento, temperatura, velocidade — que classifica a probabilidade de perfuração —, tamanho máximo e mínimo de fabricação, posicionamento dos disparos, entre outros.