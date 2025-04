Trabalhos em prol do Lar do Idoso seguem até dia 04 de maio

O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até o dia 4 de maio, com a exposição e venda de artesanatos em prol do Lar do Idoso.

No local estarão expostos trabalhos confeccionados por artesãs da região, como: costura criativa, patchwork, arranjos, amigurumis, velas, escapulário de porta, bolsas térmicas terapêuticas, mandalas e produtos em MDF, bonecas, roupinhas de bonecas, chaveiros e muito mais, a preços a partir de R$15. Vale a pena visitar.

O Lar do Idoso é mais que uma instituição assistencial sem fins lucrativos. É um centro de convivência onde os idosos encontram alegria e acolhimento através de atividades lúdicas e pré-agendadas. Agora, o Lar está ampliando os cuidados com a construção do Centro Dia, um espaço onde os familiares poderão deixar seus entes queridos durante o dia, permitindo que possam trabalhar tranquilos. Para realizar esse sonho, conta com a ajuda de todos. Junte-se a essa causa e faça a diferença na vida de muitos idosos e suas famílias.