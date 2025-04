Casos de violência cruzada crescem em Jundiaí

Advogada Maiara Tangerina

Leis e medidas protetivas

Nos casos envolvendo crianças, além do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aplica-se também a Lei Henry Borel (Lei 14.344/2022), que trata especificamente da violência doméstica e familiar contra crianças. A legislação prevê medidas protetivas urgentes que devem ser analisadas em no máximo 24 horas.

Entre as medidas estão o afastamento imediato do agressor, a proibição de contato com as vítimas e o acolhimento institucional da criança, além de apoio psicológico e jurídico. Mesmo que o agressor responda em liberdade, as medidas continuam válidas e devem ser fiscalizadas pelo Estado. O descumprimento dessas ordens é crime e pode levar à prisão preventiva.