Equipe técnica se reúne para debater requalificação do Centro

A Prefeitura de Jundiaí deu início à construção do Plano de Bairro do Centro, uma iniciativa das Unidades de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA) e de Cultura (UGC) voltada à requalificação da Região Central. O objetivo é revitalizar e fortalecer esse território considerado estratégico para a cidade.

Na primeira reunião de trabalho, a equipe técnica da Prefeitura apresentou os estudos e projetos já existentes sobre a área, e iniciou o debate sobre os próximos passos para a elaboração do plano.

Para o gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, arquiteto e urbanista André Ferrazzo, a criação de um grupo de estudos com caráter interdisciplinar é essencial para lidar com a complexidade do processo. “Conciliar a preservação do patrimônio com as necessidades da população, olhando para o futuro, será um grande desafio. Queremos para o centro: vida, cultura, habitação, arborização, mobilidade, turismo e o entendimento de que esta é uma área-chave da cidade”, afirmou.