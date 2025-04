Galo cai em 'grupo da morte' na Copa Paulista; veja adversários

A Federação Paulista de Futebol definiu, na manhã desta terça-feira (15), os grupos e formato da Copa Paulista 2025. O Galo, que volta a disputar a competição depois de nove anos, está no Grupo 3 do torneio, e enfrentará Guarani, Primavera, Rio Branco, São Bento e XV de Piracicaba na primeira fase, em jogos de ida e volta.

Ao todo são quatro grupos: três com seis times, e um com cinco, totalizando 23 equipes que lutam por uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil de 2026. Confira as chaves abaixo:

Grupo 1: Araçatuba, Grêmio Prudente, Noroeste, Linense e Monte Azul;

Grupo 2: Comercial-RP, Francana, Inter de Limeira, Botafogo-SP, Itapirense e União São João;

Grupo 3: Paulista , Guarani, Primavera, São Bento, Rio Branco e XV de Piracicaba;

Grupo 4: Portuguesa Santista, Oeste, Santo André, São Caetano, Taubaté e São José;

A Copa Paulista 2025 está prevista para iniciar em 15 de junho. Em 2024, o torneio terminou em 12 de outubro. Em breve, a Federação divulgará a tabela completa da primeira fase do torneio.