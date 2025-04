Jundiaí faz Conferência de Saúde do Trabalhador

Jundiaí realizou a 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. O evento foi organizado pela Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (Comus) e a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

Realizada no Paço Municipal, a conferência reuniu profissionais da área de saúde, sindicatos, associações, representantes de instituições de ensino e trabalhadores em geral para debater, propor e deliberar sobre o tema central: “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”.

A partir da discussão, os participantes construíram propostas em três eixos: Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora nas três esferas de Governo; as novas relações de trabalho e a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; e participação popular na Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para o Controle Social.