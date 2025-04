Gripe: vacinação continua para idosos, gestantes e puérperas

Para receber a vacina contra a Influenza, é necessário apresentar documento com CPF. O registro é feito no sistema de informação, seguindo determinação do Ministério da Saúde. A dose pode ser aplicada junto a qualquer vacina do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e também com o reforço contra a covid-19.

Rotina

Durante a vacinação contra Influenza, a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) recomenda que a população que necessita das vacinas de rotina procure os serviços de saúde preferencialmente no período da tarde.