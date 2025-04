Inscrição para vagas disponíveis em feiras e varejões está aberta

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat) recebe as inscrições de permissionários interessados em vagas de bancas em feiras livre e varejões municipais. As opções disponíveis são as seguintes:

bancas de frutas e de pamonha, no varejão diurno do Jardim do Lago (quartas-feiras);

bancas de pamonha, frango e caldo de cana, no varejão diurno do Jardim Rosaura (quintas-feiras);

bancas de frutas, de legumes, de queijos, de frango, de pamonha e de caldo de cana, na feira livre do Jardim Tamoio (sextas-feiras);

bancas de frutas e de queijo, no varejão diurno do Fazenda Grande (domingos)

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Balcão do Empreendedor, na seção Agronegócio e Abastecimento, clicando nas opções Inscrição Feirante ou Inscrição Varejista. São necessários os arquivos digitais ou digitalizados dos seguintes documentos: cópia do RG, CPF ou CNH; comprovante de endereço atualizado; CNPJ; Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) para manuseio de manufaturados (convencional) e para manuseio de alimentos, emitido por laboratórios e clínicas.

As inscrições são por ordem de chegada e, após avaliação de atendimento a todos os requisitos, os permissionários contemplados serão comunicados pelo Departamento de Abastecimento da Ugaat.