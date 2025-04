Governo de SP prevê 23,4 mil novos policiais nos próximos anos

O reforço no contingente faz parte da estratégia do Governo de São Paulo para reduzir o déficit nas carreiras policiais e ampliar a segurança em todo o estado.

Até o final do ano, as Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica devem receber cerca de 5,4 mil novos policiais para reforçar os trabalhos de prevenção e combate ao crime, investigação e perícia. Desde o início da atual gestão, as forças de segurança de São Paulo já receberam 9,1 mil agentes, redistribuídos estrategicamente em todo o estado. Em 2024, foram contratados 7,8 mil policiais — o maior volume em um único ano desde 2011.

“A recomposição do efetivo policial era uma demanda antiga da sociedade e é um dos nossos compromissos para melhorar a segurança no Estado. Sempre dissemos que valorizaríamos as corporações, as carreiras, aumentaríamos o efetivo e investiríamos em inteligência e no uso assertivo da tecnologia. E é exatamente isso que estamos fazendo com o aumento das contratações. Esse pessoal vai fazer a diferença”, afirma o governador Tarcísio de Freitas.

O estado tem reconhecido a necessidade de reforçar o efetivo policial para aperfeiçoar o combate à criminalidade e garantir a segurança da população.

“Essa medida se mostra crucial diante do desafio de enfrentar o crime organizado e a reincidência criminal, além de permitir a implementação de operações de inteligência sofisticadas, focadas no tráfico de drogas e na captura de lideranças criminosas”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que ainda acrescentou: “A complexidade do crime organizado, com ramificações no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em larga escala, exige uma força policial robusta e em constante crescimento para enfrentar essas ameaças de maneira eficaz em todo o estado”.