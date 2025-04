Acidente com carreta e sete carros deixa dois feridos na rodovia

Um acidente envolvendo uma carreta e sete veículos de passeio deixou duas pessoas feridas na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, na tarde desta quinta-feira (10). O acidente aconteceu por volta das 16h30, no km 71 da pista Norte, no sentido interior.

Por conta do ocorrido a pista foi bloqueada, com o trânsito sendo desviado para a marginal da via. Posteriormente, a pista foi sendo liberada aos poucos e, neste momento, está completamente liberada para o tráfego.

As vítimas são uma considerada leve e outra em estado grave, que foram socorridas.