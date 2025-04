Cartão especial com arte da placenta emociona mães no HU

Um gesto simples, mas cheio de significado, está emocionando as gestantes atendidas no Centro Cirúrgico do Hospital Universitário (HU). A técnica de enfermagem Thainá Diniz Bonald, que atua no centro cirúrgico e obstétrico desde 2017, teve a ideia de criar um cartão personalizado para presentear as mães que dão à luz no hospital — e o detalhe especial chama atenção: uma arte feita com a própria placenta.

A inspiração veio da própria experiência da profissional, quando teve sua filha Helena no HU, em 2023. “Foi um momento mágico. Uma enfermeira chamada Camila fez um cartão para mim com a impressão da placenta e aquilo me tocou profundamente. Transformei a imagem em um quadro, que hoje está na sala da minha casa”, conta, emocionada.

Ao retornar da licença-maternidade, Thainá decidiu retribuir o carinho e começou a fazer o mesmo por outras mães. Com apoio da equipe do centro cirúrgico, a iniciativa ganhou forma e cor. Os cartões agora são feitos com papel colorido, tinta guache, glitter, cola, canetinhas e canetas em gel.