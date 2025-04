STF valida lei que pune empresa por trabalho análogo à escravidão

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou na última quarta-feira (9) a validade da Lei 14.946/2013, do estado de São Paulo, que impõe sanções severas a empresas envolvidas com a comercialização de produtos provenientes de trabalho análogo à escravidão. A norma paulista foi mantida por 10 votos a 1, reforçando o compromisso do estado no combate a práticas trabalhistas ilegais.

A legislação determina que empresas flagradas vendendo produtos originados de trabalho escravo tenham sua inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS cancelada — o que, na prática, impede que continuem operando comercialmente. Além disso, os sócios dessas empresas ficam proibidos de exercer a mesma atividade comercial por até dez anos.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) havia questionado a constitucionalidade da lei, alegando que a competência para legislar sobre o tema seria exclusiva da União. No entanto, o STF rejeitou a ação, reconhecendo a legitimidade do estado de São Paulo para estabelecer normas voltadas à proteção dos direitos fundamentais e ao combate ao trabalho escravo.