População começa a se imunizar contra a gripe em Várzea Paulista

Na manhã desta quinta-feira (10), a sala de vacina da UBS da Vila Popular, em Várzea Paulista, estava movimentada, com a procura dos idosos pela vacina da gripe. A campanha teve início nesta semana e tem como objetivo imunizar 90% dos grupos prioritários antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas aumentam os casos de doenças respiratórias.

O casal Elisabete dos Santos e Geraldo Rodrigues, moradores do bairro, garantiu suas vacinas. “Tomar a vacina é muito importante. Se prevenir contra a gripe é um cuidado que temos todos os anos. Como o idoso já tem a imunidade mais baixa, sempre ficamos atentos à vacinação”, informou Geraldo. A esposa reforçou os cuidados com a saúde: “É sempre bom se vacinar antes do frio, para ficar mais protegida contra as doenças dessa época do ano”, disse.

A vacina contra a gripe está disponível nas UBSs de Várzea Paulista de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, com exceção das USFs da Vila Real e do Jardim Promeca, que funcionam das 7h30 às 18h30.