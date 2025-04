Relação de consumo: Desenvolvimento Econômico faz ação com Procon

A Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), em parceria com o Procon Jundiaí, irá promover uma ação que visa fortalecer o relacionamento entre as empresas locais e o órgão de defesa do consumidor.

A reunião com o diretor do Procon, Marcelo Canale, teve como objetivo principal organizar uma ação para aproximar os empresários da cidade ao Procon, esclarecendo suas dúvidas e oferecendo orientações sobre as normas e práticas que garantem os direitos do consumidor.

De acordo com Humberto Cereser, gestor da UGDECT, a ação vai contribuir a informar os empresários sobre os direitos dos consumidores, mas também teve um caráter proativo, buscando soluções que beneficiem tanto as empresas quanto os consumidores. “É fundamental que possamos apresentar soluções práticas às empresas, além de simplesmente informá-las. Nosso papel é facilitar o entendimento das normas e, ao mesmo tempo, mostrar como as empresas podem se ajustar para atender melhor seus clientes e evitar problemas que resultem em atendimentos no Procon”, afirmou.