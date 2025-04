Fundo Social se reúne com as entidades para alinhar trabalhos

O representante da Associação JNR, Ronald Barbosa, do Bairro Vila Nambi, conta que participar dessa reunião foi produtiva, principalmente quanto aos procedimentos para cadastros das entidades e das famílias. “Estamos saindo desse encontro bem informados para continuarmos caminhando com êxito.”

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) realizou nesta quarta-feira, (9), um encontro com as entidades assistenciais e líderes de comunidade de Jundiaí. O objetivo da reunião foi alinhar os trabalhos realizados entre o governo municipal e as instituições durante o ano.

A presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, reforça que essa parceria do Fundo Social com as entidades é necessária para que se possa realizar uma assistência digna para quem precisa. “Somos muito mais fortes com este apoio e esta união. Trabalhar em conjunto, somando trabalhos e esforços, traz resultados muito maiores para toda a sociedade. E agradecemos muito a essas entidades, pois elas são braços essenciais para o governo”.