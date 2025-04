Prefeito Kauãn Berto participa da Assembleia do CIAS em Jundiaí

Durante o encontro na Prefeitura de Jundiaí, foram apresentadas propostas para otimizar a coleta seletiva, ampliar a capacidade de reciclagem e lançar campanhas educativas de conscientização. “Cuidar do meio ambiente é um compromisso que vai além dos limites da nossa cidade”, afirmou o prefeito Kauãn Berto, destacando a necessidade de ações integradas para reduzir o volume de lixo encaminhado a aterros.

Ao lado dos prefeitos Gustavo Martinelli (Jundiaí) e Dr. Dario Pacheco (Vinhedo), e acompanhado do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Cajamar, Raul Lopes, Kauãn Berto debateu estratégias conjuntas para o descarte correto de resíduos e a proteção das áreas verdes que fazem divisa entre os três municípios.

O prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, iniciou sua agenda nesta quarta?feira (9) participando da Assembleia do CIAS (Consórcio Intermunicipal para Ações Sustentáveis), fórum que reúne gestores municipais da região para articular políticas ambientais integradas. Na ocasião, ele reforçou a importância de ampliar a cooperação entre as cidades para enfrentar desafios comuns, como a gestão de resíduos sólidos e a preservação de mananciais.

O secretário Raul Lopes ressaltou que o diálogo intermunicipal fortalece as políticas locais e amplia o impacto das boas práticas. “Quando unimos forças, criamos soluções mais robustas e duradouras, garantindo um legado sustentável para as próximas gerações”, afirmou.

Ao final do encontro, ficou definido que o CIAS realizará, em maio, uma nova rodada de reuniões em Jundiaí para formalizar o consórcio de gestão de resíduos e iniciar as primeiras ações conjuntas. Enquanto isso, cada município revisará seus planos de gerenciamento de resíduos e intensificará as campanhas de educação ambiental junto à comunidade.

Com essas iniciativas, Cajamar avança na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, alinhado às metas estaduais e federais de redução de resíduos e preservação ambiental.