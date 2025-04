Linha que ligará Jundiaí a Campinas deve ficar pronta em 2029

A realidade de quem precisa se deslocar de Jundiaí para Campinas e depende dos ônibus intermunicipais deve começar a mudar com a implantação de dois novos serviços ferroviários. O Trem Intercidades (TIC) - Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, com uma parada em Jundiaí, com capacidade de até 860 passageiros por viagem; e o Trem Intermetropolitano (TIM), que fará a conexão entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 km, com tempo previsto de até 33 minutos, e paradas em Valinhos, Vinhedo e Louveira. As obras das linhas têm previsão de início para o primeiro semestre de 2026.

Atualmente, o Trem Intercidades (TIC) e o Trem Intermetropolitano (TIM) estão em fase de execução do projeto básico, que deve ser concluído no segundo semestre de 2025. A operação entre Jundiaí e Campinas está prevista para 2029, e o trecho até São Paulo deve funcionar a partir de 2031. A concessão do serviço será válida por 30 anos.

O primeiro leilão realizado foi do TIC Eixo Norte, com contrato assinado em maio de 2024. Além dele, outros três eixos estão em desenvolvimento e pretendem ligar São Paulo até a baixada santista. São eles: Eixo Oeste, que liga São Paulo à região metropolitana e a Sorocaba, Eixo Leste, que liga a Região Metropolitana de São Paulo ao Vale do Paraíba, até São José dos Campos e por fim, Eixo Sul, que liga São Paulo à Baixada Santista.