Vacinação contra a gripe está disponível em Várzea Paulista

O objetivo de iniciar a campanha neste momento é proteger os grupos prioritários antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas aumentam os casos de doenças respiratórias. Confira os grupos que serão vacinados nesta primeira etapa:

A vacina está disponível nas UBSs de Várzea Paulista de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, com exceção das USFs da Vila Real e do Jardim Promeca, que funcionam das 7h30 às 18h30.

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

• Gestantes e puérperas

• Idosos a partir de 60 anos

• Trabalhadores da saúde

• Professores dos ensinos básico e superior

• Povos indígenas

• Pessoas em situação de rua

• Profissionais das forças de segurança e salvamento

• Profissionais das Forças Armadas

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

• Pessoas com deficiência permanente

• Caminhoneiros

• Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo

• Trabalhadores portuários

• Funcionários do sistema de privação de liberdade

• População privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas

Gradualmente, outros públicos passarão a ser contemplados pela campanha. Confira os endereços das UBSs:

UBS Jardim Alessandra

Rua Carioba, 299 – Jardim Alessandra

Tel.: 4595-1542