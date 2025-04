Coxinha do Bem tem renda revertida ao Grendacc

Hoje, 09 de abril, o Kiosque Roseira fará a quarta edição da Coxinha do Bem, em prol do Grendacc. Neste dia, todas as coxinhas de queijo vendidas nas unidades do Caxambu, avenida Jundiaí, Eloy Chaves e Várzea Paulista serão destinadas à instituição, que em 2025 completa 30 anos de luta contra o câncer infantojuvenil.

Essa ação foi realizada com sucesso nas edições anteriores, sempre tendo à frente a proprietária da franquia, Mônica Leonardi Schincariol. E a coxinha de queijo foi a escolhida justamente porque é a que tem a maior saída.

O Grendacc convida todos a participarem dessa campanha e assim ajudarem a instituição a continuar oferecendo um tratamento de qualidade, humanizado e integral para criança e adolescentes com câncer de Jundiaí e região.