Prefeitura intensifica troca de lâmpadas a vapor por LED

A modernização do sistema de iluminação pública tem como objetivo proporcionar mais segurança para os moradores e motoristas, além de melhorar a qualidade da iluminação e gerar economia aos cofres públicos.

As vias que estão recebendo a melhoria são: São Silvestre, Esperanto, Salvador Laureano, São Leopoldo, Plínio Martins Bonilha, Profª Anna Rita Ludke, Agenor Carlos da Silveira, Luiza Bloch da Silva Rocha, Ângelo Ferracini, Pio XII, Alberto Scarciofoli, Pandiá Calógeras, Santo Agostinho, Monteiro Lobato e Travessa Lins.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Iluminação Pública da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), está realizando nesta semana a substituição das lâmpadas a vapor por luminárias de LED em 15 ruas da cidade. A ação está concentrada, nesta etapa, em dois bairros: Vila Santa Rosa e Vila Argos Nova.

“Estamos realizando um trabalho que visa modernizar toda a iluminação da cidade. As lâmpadas de LED são mais eficientes, duráveis e sustentáveis. Com essa substituição, além de oferecer mais segurança e conforto visual à população, também conseguimos reduzir os custos com energia elétrica e manutenção”, explica o gestor da UGISP, Marcos Galdino.

A troca das luminárias está sendo realizada em trechos previamente mapeados, priorizando vias de grande circulação e pontos onde a iluminação atual já apresenta desgaste. A expectativa é de que, até o fim da semana, todas as substituições previstas nesta fase estejam concluídas.

A Prefeitura segue investindo na melhoria da infraestrutura urbana, promovendo ações que refletem diretamente na qualidade de vida da população.