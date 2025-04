Inquilina chama a PM para senhorio após corte de energia e ameaça

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na via das Azaleias, em Cabreúva, após sua inquilina chamar a polícia, porque ele estaria usando a arma para ameaçá-la de morte. Segundo apuração, por falta de pagamento do aluguel o homem cortou a energia da casa dela - que fica no mesmo terreno onde ele mora. Ela, por sua vez, quis religar a energia e nesta hora teria sido ameaçada por ele.

A mulher acionou a polícia e, quando os PMs chegaram, ela contou que havia sido ameaçada por causa de fornecimento de energia. Disse, ainda, que ele a todo instante carregava uma arma de fogo na cintura e dizia; "se voce religar a energia, você vai ver".

Na versão do senhorio, sua inquilina estava com alugueis em atraso e por isso a discussão.