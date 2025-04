Jundiaí terá mais uma edição de curso de pintura para mulheres

O curso Mulheres Pintoras do Brasil, que oferece capacitação gratuita em Jundiaí e região para mulheres em situação de vulnerabilidade que queiram aprender pintura residencial, terá mais uma semana de aprendizado, desta vez, entre os dias 21 e 28 de abril. Esta já é a 7ª edição da ação que tem aulas ministradas por Miriam Müller, profissional que tem extensa carreira na área, com cerca de 30 anos de experiência.

As aulas desta edição acontecerão na Associação Bom Pastor, que fica na rua Idalina Gonçalves Dias, 555, no Jardim São Camilo. Para interessadas em participar, é necessária uma inscrição prévia, que pode ser feita pelo site do Mulheres Pintoras do Brasil, neste link, ou pelo WhatsApp, diretamente com a Miriam (número no fim da matéria).

O curso/empurrão

O Mulheres Pintoras do Brasil existe desde 2018 e já ensinou pintura residencial a dezenas de mulheres, muitas delas inclusive de outros estados. Uma dessas mulheres é Eliane Lopes, de Minas Gerais. "Eu fiz um curso de pintura em uma construtora em Contagem e me deram a oportunidade de entrar na construtora como ajudante de pintura. Comecei a fazer cursos e um deles foi com a Miriam, no projeto Mulheres Pintoras do Brasil. Antes de chegar ao curso, eu, com 36 anos, me perguntava todos os dias se aquilo era para mim. Cheguei no curso, que foi em Belo Horizonte, e para mim foi uma virada de chave, uma luz no fim do túnel."