Santuário de Jundiaí fará mais uma encenação da Paixão de Cristo

O Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, que fica no Cecap, em Jundiaí, trará novamente neste ano a tradicional encenação da Paixão de Cristo, que acontece no dia 18 de abril, às 18h30. Considerada a maior encenação da Paixão de Cristo em Jundiaí, no ano passado o evento reuniu cerca de 3 mil pessoas, que foram acompanhar a apresentação de perto.

A peça da Paixão de Cristo no Santuário Santa Rita de Cássia acontece desde 2009 e consta no calendário municipal, por isso, leva fiéis de toda a cidade ao percurso onde acontece. A encenação acontece no percurso de 1,3 km da escola Adelino Brandão até o Santuário Santa Rita de Cássia.